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«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš

«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš

Марина Комарова 182 0
Чешская компания «Карловарские минеральные воды» (KMV) и PepsiCo создают совместное предприятие и приобретают сербского производителя минеральной воды и безалкогольных напитков Knjaz Miloš.
«Карловарские минеральные воды» покупают сербскую компанию по производству напитков Knjaz Miloš
Сумма сделки, которая должна быть одобрена антимонопольными органами к третьему кварталу этого года, не разглашается.
 
«Сотрудничество между PepsiCo и Karlovarské minerální vody было очень успешным, и в этой сделке мы видим значительный потенциал для роста и расширения нашей общей истории бизнеса», — заявил Кристоф Гийе из PepsiCo. 
 
По словам генерального директора KMV Александра Паскуала, новая договоренность дополнительно подтверждает общее видение компаний и приверженность долгосрочному развитию бизнеса в регионе.
 
Knjaz Miloš с более чем 200-летней историей — крупнейший производитель минеральной воды и энергетических напитков на рынке Сербии. Компания выпускает природную газированную минеральную воду Knjaz Miloš, негазированную минеральную воду Aqua Viva, энергетический напиток Guarana, безалкогольный напиток ReMix и соки Gusto и Golf. На предприятии работают 800 человек.
 
С приобретением этой компании Karlovarské minerální vody продолжает европейскую экспансию. С 2008 года предприятие владеет австрийской компанией Waldquelle Kobersdorf, а в прошлом году купило PepsiCo в Чехии, Словакии и Венгрии.
 
Помимо традиционных минеральных вод Mattoni, «Карловарские минеральные воды» производят родниковую воду Aquila и Toma, минеральные воды Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda и Hanácká Kyselka, безалкогольные напитки Pepsi, Mirinda, 7UP, Gatorade, Mountain Dew и другие. В компании работают 2400 человек во всех странах, где есть отделения KMV.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
вода Чехия бизнес Сербия
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