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ČSA отменяет два авиарейса из Праги в Португалию

ČSA отменяет два авиарейса из Праги в Португалию

Марина Комарова 45 0
Спустя четыре года Czech Airlines из-за низкого спроса отменяет два прямых сезонных авиарейса из Праги в Порту и Лиссабон.
ČSA отменяет два авиарейса из Праги в Португалию

Самолеты ČSA начали летать в оба города три раза в неделю с начала мая. Авиарейс в Порту был открыт в 2015 году, а в Лиссабон – в 2017 году. «Сезонные рейсы в Порту и Лиссабон не будут выполняться. Спрос на них не соответствует нашим ожиданиям», - сказала Владька Дуфкова, пресс-секретарь ČSA.

Рейсы отменены заранее, за две недели, чтобы авиакомпании не пришлось выплачивать пассажирам компенсацию. Для многих это может обернуться сложностями, если, например, у них уже был забронирован отель или автомобиль на время отпуска, а билет на рейс другой авиакомпании в последний момент может обойтись значительно дороже.

ČSA объявило об отмене рейсов с Португалией в ту же неделю, когда португальская авиакомпания TAP Air Portugal отмечает 15-летний юбилей авиасообщения между Прагой и Лиссабоном. «С момента запуска авиарейса TAP Air Portugal перевезла более 1,1 млн пассажиров, что подтверждает интерес чешских и иностранных пассажиров к этому направлению. Значительная часть из них также использует эту связь для переезда в другие португальские города, а также для поездок в Северную и Южную Америку», - сказал Вацлав Ржехорж, председатель правления пражского аэропорта. В этом году летом самолеты португальской авиакомпании будут совершать перелеты между Прагой и Лиссабоном 11 раз в неделю.

Источник: zdopravy.cz

 

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Темы
самолёт Чешские авиалинии авиакомпании Прага Чехия
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