ČSA отменяет два авиамаршрута из Праги в Португалию

Czech Airlines из-за низкого спроса отказывается от прямых сезонных маршрутов из Праги в Порту и Лиссабон.

Самолеты ČSA летали в оба города по три раза в неделю. Маршрут в Порту был открыт в 2015 году, а в Лиссабон — в 2017 году. Полеты каждый год открывались в мае. «Сезонные рейсы в Порту и Лиссабон больше выполняться не будут. Спрос на них не соответствует нашим ожиданиям», — пояснила Владька Дуфкова, пресс-секретарь ČSA.

Об отмене полетов объявлено заранее, за две недели, чтобы авиакомпании не пришлось выплачивать пассажирам компенсацию. Для многих это обернется сложностями, если, например, отель или автомобиль на время отпуска уже забронированы: билеты на рейсы других авиакомпаний в последний момент могут обойтись значительно дороже.

ČSA объявила об отмене рейсов в Португалию в ту же неделю, когда португальская авиакомпания TAP Air Portugal отмечает 15-летний юбилей авиасообщения между Прагой и Лиссабоном. «С момента запуска авиарейса TAP Air Portugal перевезла более 1,1 млн пассажиров, что подтверждает интерес чешских и иностранных пассажиров к этому направлению. Значительная часть из них также использует данный маршрут, чтобы попасть в другие португальские города, а также для путешествий в Северную и Южную Америку», — сказал Вацлав Ржехорж, председатель правления пражского аэропорта.

Этим летом самолеты португальской авиакомпании будут совершать перелеты между Прагой и Лиссабоном 11 раз в неделю.

Источник: zdopravy.cz