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Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке

Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке

Марина Комарова 669 0
Медицинские страховые компании Чехии подписали соглашение о расширении перечня медицинских услуг, оказываемых в рамках системы обязательного медицинского страхования. Изменения в основном касаются услуг стоматологов, терапевтов и гинекологов.
Минздрав Чехии: стоматологи должны лечить всех пациентов по страховке

Об этом сообщили представители Минздрава Чехии и страховых компаний. В 2019 году планируемые затраты на медицинское страхование составляют 320 млрд крон, примерно половина из которых предназначена для больниц. На терапевтов и стоматологов приходится около 6% расходов.

В частности, стоматологи должны обслуживать всех пациентов, имеющих полис обязательного медицинского страхования. Некоторые врачи сейчас отказываются это делать, потому что им невыгодно. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, ситуацию необходимо изменить. Переговоры по этому поводу ведутся с медучреждениями и страховщиками.

«Мы уже давно получаем жалобы от пациентов: они не могут найти врача, потому что стоматологи не хотят лечить их по страховке. Это недопустимо. Для министерства важно обеспечить данную услугу. Предстоит создать все необходимые условия, в том числе увеличить расходы на оплату стоматологических услуг со стороны страховых компаний на 734 млн крон», — сказал министр.

За счет дополнительных средств оплата по страховке должна быть максимально приближена к реальной стоимости услуги. Однако пациенту придется иметь регистрацию у конкретного врача-стоматолога, точно так же, как сейчас эта система работает у терапевта. В случае острой зубной боли помощь сможет оказать любой стоматолог, а страховая компания возместит расходы. Кроме того, больше средств будет выделено на установку детям белых пломб, оплачиваемых по страховке.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
врачи Медицина и фармацевтика стоматология Чехия страхование
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