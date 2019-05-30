Интерес к дачам в Чехии растет, на них можно неплохо заработать

Коттеджи и дачи перестали быть просто местом для отдыха и выращивания овощей и фруктов. Они все чаще играют роль выгодных инвестиций и источника дополнительных доходов.

Фото: Miroslav Sara, Právo

Интерес к покупке коттеджей и дач растет, подтверждают данные агентств недвижимости. Согласно опросу Equabank, каждый четвертый чех рассматривает возможность купить дачу в течение следующих пяти лет. Между тем Чешская Республика уже является одной из стран с наибольшим количеством дачных домов и коттеджей для отдыха в Европе.

Согласно опросу, загородной собственностью владеет треть населения страны (36%). Чаще всего это небольшая дача с садом (42%) или загородный дом (36%). Каждый двадцатый житель Чехии использует для отдыха на выходных квартиру, что часто встречается на горнолыжных курортах.

И все же этого недостаточно. Во многих районах республики идет активное строительство, поэтому земли не хватает. В предложениях агентств недвижимости цены на старые коттеджи варьируются от сотен тысяч до миллионов крон. Однако потенциальные покупатели больше заинтересованы в покупке земли. Так, старый загородный дом площадью 40 кв. м на участке около 500 кв. м можно продать за 900 тысяч крон, а деревянный дом площадью 30 кв. м с участком 1 750 кв. м – уже за 3 млн крон. Многие загородные дома и дачи чехи сдают в аренду по цене от 10 тысяч до 20 тысяч крон в месяц. Согласно рекламным объявлениям, аренда коттеджа для семьи из четырех человек стоит от шести до восьми тысяч в неделю.

Все больше чехов, а также иностранцев арендуют коттедж или дачу на длительный срок. Высокий спрос на аренду квартир наблюдается в горных районах в течение зимнего сезона. Там цены варьируются от десятков тысяч до сотен тысяч крон.

Чаще всего чехи добираются до своего загородного дома в пределах 100 километров, а четверо из десяти имеют рекреационные объекты в том городе, где живут. Только один процент граждан страны владеет дачной недвижимостью за рубежом.

Источник: novinky.cz