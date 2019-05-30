В Чехию могли бы приехать не менее 500 тысяч украинских работников

Огромный дефицит отдельных категорий трудовых ресурсов в сфере строительства в Чешской Республике повлек за собой повышение стоимости строительных и ремонтных работ. Цены растут астрономическими темпами.

Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

В то время как средняя стоимость строительства одного квадратного метра офисных помещений в стране в период с 1996 по 2016 год практически оставалась неизменной, за последние два года она выросла на 50%, а в случае жилой недвижимости — даже на 70%.

По мнению Радима Пассера, основателя девелоперской компании Passerinvest Group, «строительная отрасль в Чехии приближается к пропасти, практически к самоубийству».

По информации, предоставленной Пассером, сферу ежегодно покидают 7500 работников (они уходят на заслуженный отдых) и никто не обеспечивает восполнения кадров.

«Это очень рискованный сценарий развития. Качество работы наряду с коррупцией снижает именно нехватка рук. Предприниматели сами не в силах решить проблему, этим должно заняться правительство», — полагает Пассер. Он уверен, что из таких культурно близких Чехии стран, как Украина, на работу в ЧР могли бы приехать минимум полмиллиона человек.

По информации информагентства ЧТК, Пассер обратил внимание на тот факт, что в Польше украинцам было выдано 1,5 млн трудовых виз, а в Чехии — лишь 100 тысяч. Также девелопер сослался на данные Экономической палаты Чешской Республики: дополнительные 40 тысяч трудовых виз для граждан Украины обойдутся казне в 100 млн крон (3,9 млн евро), однако в итоге принесут 10 млрд крон (392 млн евро) в год.

Источник: radio.cz