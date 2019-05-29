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Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом

Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом

Марина Комарова 79 0
Чешская антимонопольная служба разрешила группе Agrofert, подконтрольной премьер-министру Чехии, приобрести UB HOLDING, a.s. и таким образом стать владельцем пекарен United Bakeries при соблюдении ряда условий.
Фото: Roman Vondrouš, ČTK
Андрей Бабиш может стать хлебным магнатом
Концерн Agrofert объединяет производственные и торговые компании в Чешской Республике и за рубежом, занимаясь в основном деятельностью в областях сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности. UB HOLDING a.s. через свою дочернюю компанию United Bakeries осуществляет производство и оптовую продажу хлебобулочных и кондитерских изделий.
 
Слияние конкурентов вызвало обеспокоенность у антимонопольного органа, поскольку Agrofert после сделки получит значительную долю рынка, что противоречит закону о конкуренции. Чтобы не допустить нарушения, Agrofert пообещал продать несколько производственных площадок, принадлежащих объединяющимся компаниям. «Продажа приведет к значительному сокращению доли рынка», — сообщили в ведомстве.
 
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш является фактическим владельцем концерна Agrofert, на эту компанию он перевел на два трастовых фонда. Это означает, что прибыль всех компаний концерна поступает Бабишу.
 
Agrofert принадлежит хлебопекарная компания Penam. Последняя подверглась критике, когда выяснилось, что чешское государство выделило 100 млн крон на новую линию по выпечке хлеба из денег налогоплательщиков.
 
Penam и United Bakeries — два крупнейших игрока на рынке кондитерских изделий. Их суммарная доля близка к 50%. Около трети рынка принадлежит Penam, доля United Bakeries —15%. Выручка United Bakeries за 2017 год составила 2,2 млрд крон, Penam — 3,6 млрд крон.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Андрей Бабиш Чехия бизнес
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