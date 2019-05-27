Общая задолженность граждан Чехии в марте увеличилась на 162 млрд крон

Общая задолженность населения Чешской Республики на конец первого квартала составила 2,34 трлн крон, что на 161,5 млрд крон больше, чем в предыдущем году.

Объем непогашенной задолженности снизился на 4,1 млдр крон и составил 32,4 млрд крон. Количество людей, у которых были проблемы с погашением задолженности по потребительским кредитам, сократилось на 17% в годовом исчислении, или почти на 48 тыс. человек. Количество граждан Чехии, которые не погасили свои ипотечные кредиты, сократилось на 16%. Их количество уменьшилось на 3 864 и опустилось ниже 20 тыс. человек.

Число людей, которые не выполнили свои обязательства по краткосрочным (в основном, потребительским) кредитам сократилось до 233 000. Это на 48 тыс. меньше, чем год назад и на 72 тыс. меньше, чем два года назад.

Средняя сумма краткосрочных долговых обязательств на конец квартала составила почти 98 000 крон на человека. Под угрозой задолженности понимается ситуация, при которой три последовательных ежемесячных платежа не были проведены.

Увеличение общей задолженности населения на 161,5 млрд крон, в основном, связано с задолженностью по жилищным кредитам. Эта сумма выросла почти на 124 млрд крон в годовом исчислении. Рост обусловлен увеличением среднего объема ипотечных кредитов. С другой стороны, число людей, имеющих кредит на жилье, сократилось на 2 817 человек (на 0,3%). Все больше людей берут два или более жилищных кредита.