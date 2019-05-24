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Cбербанк уходит из Европы

Cбербанк уходит из Европы

Марина Комарова 1 0
Сбербанк будет продолжать сокращать свое присутствие в Европе из-за санкций и прессинга регуляторов. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил глава банка Герман Греф.
Cбербанк уходит из Европы

«Международный бизнес чувствует себя не очень хорошо», - констатировал Греф: по итогам прошлого года его доналоговая прибыль сократилась втрое и составила 10,8 млрд рублей - чуть больше одной сотой от суммы, заработанной внутри России (831 млрд рублей чистой прибыли по МСФО).

Сейчас зарегистрированная в Австрии «дочка» Сбербанка - Sberbank Europe AG - управляет сетью из восьми дочерних банков в семи странах Центральной и Восточной Европы: Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Германии. Также у Сбербанка есть филиал в Швейцарии.

По словам Грефа, это бизнес будет «оптимизирован». «В каких странах, не можем анонсировать», - добавил он.
До момента попадания под санкции международный бизнес приносил около миллиарда долларов в год. «И сейчас бы зарабатывал больше, но, к сожалению, случилось то, что случилось», - констатировал Греф.

«Мы потеряли ряд возможностей на этих рынках, попали под очень серьезный прессинг регуляторов, не можем привлекать капитал с рынка. Это существенно изменило экономику нашего международного бизнеса и его цели», - констатировал он.
В апреле Сбербанк договорился об уходе из Турции. Свой главный иностранный бизнес - турецкую «дочку» DenizBank - он продает крупнейшему банку Дубая Emirates NBD PJSC.

Ранее Греф заявлял, что сокращение присутствия в Европе Сбербанк компенсирует развитием бизнеса в Казахстане и Белоруссии.

Источник: finanz.ru

 

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Темы
Сбербанк Европа Чехия Россия
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