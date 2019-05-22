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Полное восстановление транспортировки нефти по «Дружбе» займет два месяца

Полное восстановление транспортировки нефти по «Дружбе» займет два месяца

Марина Комарова 123 0
Полное возобновление транспортировки сырья по российскому трубопроводу после недавнего загрязнения растянется на два месяца. Об этом заявила белорусская государственная нефтяная компания «Белнефтехим».
Полное восстановление транспортировки нефти по «Дружбе» займет два месяца
В то же время украинская компания «Укртранснафта» объявила во вторник, что российское топливо начало возвращаться в Венгрию после сокращения поставок. Чешская Республика входит в число стран, в которую по «Дружбе» поступает российская нефть и которая приостановила импорт российского сырья в апреле. 
 
По сообщению Reuters, представители российской «Транснефти» готовятся в четверг обсудить ситуацию с польской компанией PERN, оператором нефтепровода, а также с представителями польских и немецких НПЗ. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Польша еще не достигли соглашения о том, как очистить трубопровод «Дружба». Премьер-министр Беларуси Сергей Румас намерен обсудить этот вопрос со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в пятницу. По его словам, главной задачей Беларуси является слив загрязненной нефти и восстановление поставок, говорится в сообщении белорусского агентства Belta.
 
Агентство Reuters также сообщило во вторник, что трейдеры пытаются продавать загрязненную нефть, от которой отказались европейские страны, на азиатские рынки. Компании Vitol и Unipec отправили или собираются отправить танкеры с 700 тысячами тонн этого сырья на китайские нефтеперерабатывающие заводы. Компании отказались комментировать информацию. Сообщается, что азиатские покупатели в основном мотивированы значительно более низкой ценой такой нефти. 
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Россия Чехия Европа
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