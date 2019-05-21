Правительство утвердило повышение пособия на ребенка до 300 тысяч крон

Увеличение размера пособия на ребенка с нынешних 220 тысяч до 300 тысяч крон с 1 января 2020 года распространится не только на новорожденных, но и на детей в возрасте до четырех лет. Такое решение приняло правительство Чехии.

«Предложение состоит в том, чтобы все родители, у которых есть дети в возрасте до четырех лет и которые не использовали родительское пособие, с 1 января 2020 года имели право на пособие общей суммой 300 тысяч крон», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, в следующем году дополнительные расходы бюджета, связанные с увеличением выплат на детей, составят 8,6 млрд крон, а общие затраты превысят 32,9 млрд крон.

В настоящее время родительское пособие получают в общей сложности 277 тысяч человек. Чаще всего они предпочитают ежемесячные выплаты в размере от 6 000 до 7 500 крон. Самый популярный вариант — это трехлетний декрет. Однако растет число матерей и отцов, которые распределяют субсидию на более длительный период времени и, следовательно, получают меньшие суммы. Это может быть связано с тем, что они рассчитывают на увеличение пособия после 1 января 2020 года.

Максимально возможная ежемесячная выплата составляет 40 тысяч крон, но получить ее могут только люди с доходом выше среднего.

Увеличение родительского пособия будет отражено в проекте государственного бюджета, который правительство планирует обсудить 31 мая.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz