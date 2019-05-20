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Андрей Бабиш представил проект госбюджета на 2020 год

Андрей Бабиш представил проект госбюджета на 2020 год

Марина Комарова 153 0
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр финансов Алена Шиллерова представили проект государственного бюджета на следующий год. Глава правительства обещает увеличить пенсии, сохранить скидки на транспорт, а также увеличить зарплаты учителям.
Андрей Бабиш представил проект госбюджета на 2020 год

«У нас самая стабильная экономика, у нас все отлично», — заявил Бабиш на пресс-конференции. Дефицит бюджета, несмотря на ожидаемый рост экономики, составит 40 млрд крон, но «мы продолжаем его сокращать», отметил премьер.

Общая сумма расходов на социальную сферу составит 674 млрд, или 42% от общего объема расходной части. На пенсии будет выделено 509 млрд крон. В частности, в 2020 году планируется увеличение пенсий на 900 крон, как и в 2019-м. Правительство намерено сохранить льготы для пенсионеров и студентов на пользование общественным транспортом.

Министр финансов Алена Шиллерова напомнила, что государство планирует увеличить акцизы на алкоголь и табачные изделия, как и налоги на азартные игры. «Также я хочу подчеркнуть, что система EET, которая подвергалась критике, принесла в бюджет дополнительно 20 млрд крон», — отметила она.

По словам министра финансов, бюджет также предусматривает экономию средств в размере 10% от всех расходов на госслужащих. Часть сотрудников государственных учреждений и ведомств будут уволены. Шиллерова подтвердила, что государство выполнит свое обещание повысить заработную плату учителям к 2021 году в среднем до 45 тысяч крон в месяц. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
бюджет Чехия Андрей Бабиш
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