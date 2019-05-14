Прага выделит 1 млрд крон на зарплаты учителям

Мэрия Праги согласовала повышение зарплат учителям в 2019 году — на эти цели будет дополнительно выделено 300 млн крон. Таким образом, общая сумма, которую город предоставит учителям и работникам пражских школ сверх бюджета Министерства образования, составит 1 млрд крон.

«Образование — абсолютный приоритет для пражской коалиции, и, в отличие от правительственной коалиции, мы отражаем это в бюджете. Мы готовим ряд городских квартир для молодых учителей, а также выделяем деньги для повышения квалификации педагогов. В этом году мы усовершенствуем столичную программу обучения иностранным языкам носителями языка. Но основой по-прежнему будет достойная зарплата для работников образования», — заявил советник мэра по вопросам образования Вит Шимрал.

«Как это ни парадоксально, Министерство образования не учитывает в достаточной степени региональные различия в уровнях оплаты при распределении денег на зарплату учителей. К сожалению, мы не можем на это повлиять, но стараемся ответственно относиться к такому невеселому положению учителей в Праге», — добавил мэр столицы Зденек Гржиб.

В прошлом году Прага добавила 600 млн к зарплате учителей. 300 млн крон были прибавлены к 100 млн крон, выделенным персоналу школьных столовых. 70% суммы распределяется между всеми сотрудниками школы. Каждый из них должен получить дополнительные средства в размере около 20 тысяч крон. Оставшиеся 30% субсидии будут распределены директорами школ в соответствии с потребностями конкретного учебного заведения.

«Педагоги, которые обучают наших детей, получают намного ниже средней заработной платы в Праге. Государство не интересует тот факт, что расходы учителей в Праге значительно выше, чем в других городах», — пояснил Павел Выгнанек, заместитель мэра по финансам.

Средняя зарплата учителя в столице без дотаций города составляет 33 300 крон, при этом средняя заработная плата в Праге — 41 800 крон. В начальных школах и детских садах в столице работают 15 500 учителей и других сотрудников, в средних школах трудоустроены 9 300 человек (в том числе 2 700 — в школьных столовых).

Источник: praha.eu