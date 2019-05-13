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Рост цен в апреле замедлился и составил 2,8%

Рост цен в апреле замедлился и составил 2,8%

Марина Комарова 276 0
Инфляция потребительских цен в годовом исчислении в апреле снизилась до 2,8% (в марте этот показатель составлял 3%). Больше всего подорожали жилье и овощи, алкоголь подешевел.
Рост цен в апреле замедлился и составил 2,8%

Цены на продукты питания продолжают расти. По сравнению с прошлым годом наиболее значительный рост продемонстрировала стоимость овощей (+31%), в том числе цены на картофель выросли на 70,2%. Затраты на жилье также выросли: арендная плата — на 3,3%, электричество — почти на 12%, газ — на 3,6%. Немного подешевел алкоголь, в том числе пиво (-1%). Цены на одежду, обувь и телекоммуникационные услуги также снизились.

«Цены на топливо выросли почти на 4%, это самый значительный показатель с мая», — отметила Павла Шедива, глава департамента статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

«По моему мнению, рост потребительской инфляции в марте достиг кульминации и мы вряд ли увидим показатель более 3% в этом году», — говорит аналитик компании Akcenta Мирослав Новак. Ожидается, что потребительская инфляция в ближайшие месяцы сократится до 2,5%.

Источник: novinky.cz

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Темы
инфляция продукты Чехия
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