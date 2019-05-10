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Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось

Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось

Марина Комарова 655 0
Отели, пансионаты и кемпинги в Чешской Республике за этот период разместили 4 млн туристов, что на 1,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. Количество ночевок увеличилось на 0,9%, до 10,8 млн.
Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось

Однако, по данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в первые три месяца этого года спрос на проживание со стороны иностранных гостей после нескольких лет роста снизился. Хотя в первом квартале иностранных гостей было больше, чем отечественных, их количество сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество туристов-чехов в свою очередь увеличилось на 3,8%.

«Первый квартал — самый слабый период для туризма. Повышению посещаемости помогли в основном отечественные туристы. Количество гостей из-за рубежа уменьшается год от года», — говорит Павел Ванчура, руководитель департамента статистики туризма ČSÚ.

Традиционно наибольшее количество иностранных гостей приехало из Германии — 408 тысяч (примерно 20% от общего количества зарубежных туристов). Однако по сравнению с прошлым годом их стало меньше на 2,6%. Количество гостей из Чешской Республики заметнее всего увеличилось в Праге, на 9%, при этом туристов из-за рубежа в столицу приехало на 2% меньше, что оказало решающее влияние на общенациональный спад.

Продолжается заметное снижение числа гостей из России, которое началось в 2014 году. Тот факт, что число туристов — граждан Чехии возросло, связан с хорошим экономическим положением в стране, а главное — с быстрым ростом реальной заработной платы.

«Чехи тратят больше на отдых, потому что не испытывают беспокойства по поводу возможного ухудшения своего финансового положения, что обычно приводит к сокращению расходов. Однако в этом году мы можем ожидать существенного замедления роста туризма в Чешской Республике или даже его стагнации», — полагает экономист Лукаш Кованда.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
туристы Прага Чехия гостиницы
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