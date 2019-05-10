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На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью

На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью

Марина Комарова 167 0
Ветеринары совместно с полицией обнаружили на рынке SAPA около 80 кг продуктов неизвестного происхождения без необходимых документов. Продавцу грозит штраф в размере 50 млн крон.
На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью

«В основном, это были вяленая рыба и кальмары, вяленая говядина, замороженное мясо утки и яйца. Ни один из этих продуктов не был маркирован, и у продавца не было никаких доказательств происхождения продуктов. Некоторые из продуктов были заплесневелыми. Было обнаружено около 20 кг утиных яиц с развитым эмбрионом - продуктом, который не может быть продан потребителю в соответствии с законодательством», - сказал представитель Государственной ветеринарной инспекции Петр Майер.

В 2018 году и за первый квартал 2019 года было проведено семь проверок на рынке, в ходе которых были обнаружены различные нарушения закона.

В последнее время ветеринары стали чаще проверять этот вьетнамский рынок. Ранее на рынке обнаружили автомобиль, в которых было около 210 кг испорченных свиных внутренностей. По словам сотрудников таможни, мясо не было маркировано, машина не охлаждалась.

В декабре прошлого года ветеринары обнаружили 80 килограммов испорченной рыбы на рынке «An Dong» в пражском районе Малешице. При этом в 2017 году у этого продавца было обнаружено 200 кг свинины и 44 кг рыбы неизвестного происхождения, которые также были испорчены.

В прошлом году ветеринары также обнаружили несколько незаконных складов, например на рынке SAPA, где находилось более двух тонн рыбы и морепродуктов. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
Мясо продукты Прага вьетнамцы
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