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На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве

На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве

Марина Комарова 1 0
В будущем к паромам на реке Влтава могут быть добавлены так называемые водные трамваи, что расширит обслуживание на регулярных рейсах. В отличие от паромов, эксплуатируемых в настоящее время на берегах Влтавы, водные трамваи будут двигаться вверх и вниз по реке.
На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве

Городской совет Праги одобрил проведение исследования по проверке городских судовых линий, чтобы показать, как проект может быть реализован.

«Мы хотим предложить новые возможности в городе, водные трамваи могут стать одной из инноваций. В случае реализации проекта жители Праги смогут выбрать, ехать ли им на работу на обычном трамвае или плыть по реке Влтава», - сказал заместитель мэра по транспорту Адам Шейнхерр. Так называемые водные трамваи станут частью Пражской интегрированной транспортной сети.

Прага в настоящее время обновляет девятилетнее исследование, чтобы оценить реалии судоходства. Например, исследование должно показывать состояние каждого дока, сколько линий будет развернуто, сколько времени это займет и сколько придется инвестировать, добавил Адам Шейнхерр.

Планируется создать три линии. Южная линия должна соединить район Дворце и набережную Яначково через Смихов и Вытоньскую наплавку. Центральная линии свяжет набережную Сметаны с тремя островами, а Северная линия соединит пражские районы Карлин, Голешовице и Подбабу.

Источник: praha.eu

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Темы
трамвай Прага Влтава транспорт
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