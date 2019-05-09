На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве

В будущем к паромам на реке Влтава могут быть добавлены так называемые водные трамваи, что расширит обслуживание на регулярных рейсах. В отличие от паромов, эксплуатируемых в настоящее время на берегах Влтавы, водные трамваи будут двигаться вверх и вниз по реке.

Городской совет Праги одобрил проведение исследования по проверке городских судовых линий, чтобы показать, как проект может быть реализован.

«Мы хотим предложить новые возможности в городе, водные трамваи могут стать одной из инноваций. В случае реализации проекта жители Праги смогут выбрать, ехать ли им на работу на обычном трамвае или плыть по реке Влтава», - сказал заместитель мэра по транспорту Адам Шейнхерр. Так называемые водные трамваи станут частью Пражской интегрированной транспортной сети.

Прага в настоящее время обновляет девятилетнее исследование, чтобы оценить реалии судоходства. Например, исследование должно показывать состояние каждого дока, сколько линий будет развернуто, сколько времени это займет и сколько придется инвестировать, добавил Адам Шейнхерр.

Планируется создать три линии. Южная линия должна соединить район Дворце и набережную Яначково через Смихов и Вытоньскую наплавку. Центральная линии свяжет набережную Сметаны с тремя островами, а Северная линия соединит пражские районы Карлин, Голешовице и Подбабу.

Источник: praha.eu