Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.73
USD
22.99
RUB
0.35
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
03d 15 °C
Введение автобусных остановок по требованию откладывается

Введение автобусных остановок по требованию откладывается

Марина Комарова 289 0
Реализация плана ROPID о переводе всех автобусных остановок в режим по требованию откладывается. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Праги Зденек Гржиб.
Введение автобусных остановок по требованию откладывается
Он добавил, что такое решение принято совместно с заместителем мэра по вопросам транспорта Адамом Шейнером.
«Ко мне обращались пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, они опасались, что нововведение усложнит им пользование общественным транспортом. Поэтому я отправился в автобусный парк в Качерове, чтобы проверить, действительно ли мы готовы к такому переходу. Выяснилось, что проблема действительно есть: более 250 автобусов (18% парка) не оснащены кнопками для остановки по требованию, доступными для пожилых людей и инвалидов, чтобы тем не приходилось вставать», — рассказал Зденек Гржиб.
 
Как уже сообщал 420on.cz, план о переводе всех автобусных остановок в режим по требованию был в апреле одобрен пражским комитетом общественного транспорта. Сейчас около 60% из 2 342 автобусных остановок обозначены как остановки по требованию. На остальных автобусы обязаны открывать двери, даже если там нет людей и никто не собирается выходить. «Лишние» остановки замедляют движение и приносят дополнительные расходы, пояснял представитель компании Ropid Филип Драпал. В среднем каждая «лишняя» остановка автобуса обходится городу в одну крону, и их ликвидация позволила бы сэкономить около 5 млн крон в год.
 
Предполагалось, что после вступления в силу новых правил автобус будет останавливаться только в том случае, если на остановке стоят люди и водитель их видит. Чтобы выйти, пассажирам придется нажимать специальную кнопку. Аналогичная система работает в других европейских городах, а также в отдельных регионах Чехии (например, в Усти-над-Лабем и Либерце).
 
При этом представители Ropid признавали, что у нововведения есть недостатки: например, во время дождя, когда пассажиры спрятаны под укрытием на автобусной остановке, водитель может их не увидеть. 
Рассказать всем:
Темы
автобусы Прага Инвалиды пенсионеры транспорт
Читайте
по теме 
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
06.05.2019 13:54 Общество
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
568 0
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
06.05.2019 10:39 Экономика
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
1684 0
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
29.04.2019 09:21 Экономика
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой
1311 0
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию
15.04.2019 08:30 Экономика
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию
2981 0
Последние новости:
09
мая
На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве
09.05.2019 14:09 Экономика
На лодке вместо трамвая? Исследование покажет, как организовать перевозки по Влтаве
1 0
Таможенники нашли шкуру волка у пассажира в Карловых Варах
09.05.2019 11:23 Общество
Таможенники нашли шкуру волка у пассажира в Карловых Варах
176 0
В чешской столице вновь пройдет фестиваль Open House Praha
09.05.2019 10:21 Культура
В чешской столице вновь пройдет фестиваль Open House Praha
196 0
07
мая
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
07.05.2019 18:14 Экономика
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
762 0
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет
07.05.2019 13:53 Экономика
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет
541 0
Врачи в Чехии зарабатывают в среднем 78 тысяч крон
07.05.2019 12:43 Экономика
Врачи в Чехии зарабатывают в среднем 78 тысяч крон
1557 0
Двенадцать сбежавших бизонов пока не удалось поймать
07.05.2019 11:01 Общество
Двенадцать сбежавших бизонов пока не удалось поймать
620 0
Двое заключенных сбежали из пражской тюрьмы и сами обратились в полицию
07.05.2019 10:11 Общество
Двое заключенных сбежали из пражской тюрьмы и сами обратились в полицию
1695 0
06
мая
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
06.05.2019 19:47 Политика
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
1126 0
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
06.05.2019 13:54 Общество
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
568 0


Мобильная версия