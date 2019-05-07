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Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон

Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон

Марина Комарова 293 0
Заморозки, обрушившиеся на Чешскую Республику в ночь на вторник, нанесли производителям фруктов ущерб в десятки миллионов крон. От мороза пострадали в основном грушевые и вишневые деревья.
Фото: DPA/Julian Stratenschulte
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
В некоторых районах Чехии ночью было до 4 градусов мороза, а в Рудных горах температура воздуха достигала -9 градусов Цельсия. В результате заморозков повреждены яблони, основные фруктовые деревья в стране.
 
Более точный размер ущерба будет известен через несколько недель, рассказал Мартин Людвик, председатель Союза производителей фруктов Чехии. Однако, по словам Людвика, он не достигнет масштабов 2017 года. Тогда во время апрельских и майских заморозков было повреждено около 40% садов в Чешской Республике, а потери составили 500 млн крон. Урожай упал до 119 310 тонн, что стало самым низким показателем с 1990 года.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
погода Чехия Фрукты и овощи
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