Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.71
USD
22.93
RUB
0.35
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Врачи в Чехии зарабатывают в среднем 78 тысяч крон

Врачи в Чехии зарабатывают в среднем 78 тысяч крон

Марина Комарова 873 0
Средняя заработная плата врачей в Чешской Республике выросла в прошлом году на 8% и составила 77 596 крон. Медсестра получает около 38 тысяч крон.
Врачи в Чехии зарабатывают в среднем 78 тысяч крон

Такие данные приводит Институт медицинской информации и статистики (ÚZIS). Аналитики отмечают, что базовая заработная плата врачей растет медленно: указанный размер в основном обеспечен за счет сверхурочной работы.

По оценкам IHIS, в этом году средняя зарплата врачей должна вырасти до 84 тысяч крон, а медсестер — до 43 тысяч крон.

«Врачи и медсестры больше не золушки, это одна из самых высокооплачиваемых профессий в Чешской Республике», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех на пресс-конференции.

Но медицинские профсоюзы не согласны с такой оценкой. «Все вышеупомянутые средние данные включают огромное количество сверхурочных часов, для многих врачей это фактически две работы», — сказал Мартин Энгел, председатель профсоюза медиков. Он добавил, что врачи получают примерно половину оплаты за сверхурочную работу и что они перегружены. Сверхурочные должны составлять лишь около 20% доходов, как это принято в других странах Европы, считает он.

По словам Энгеля, базовая зарплата начинающих врачей — порядка 32 тысяч крон, а наиболее опытных — 56 тысяч крон, то есть даже не в два раза больше средней заработной платы в стране (почти 32 тысячи крон на конец 2018 года).

Согласно данным Destatis, в 2018 году средняя месячная заработная плата в Германии составила 3 380 евро, что эквивалентно примерно 99 750 кронам, а у медицинских работников — около 6 800 евро в месяц (174 800 крон).

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
врачи Чехия работа Медицина и фармацевтика
Читайте
по теме 
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет
07.05.2019 13:53 Экономика
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет
287 0
Домашние роды в Праге закончились трагедией
20.03.2019 19:28 Общество
Домашние роды в Праге закончились трагедией
2139 0
Государство решило оказать финансовую поддержку врачам и медсестрам
25.01.2019 08:54 Экономика
Государство решило оказать финансовую поддержку врачам и медсестрам
1927 0
Врач чешского президента скончался во время его командировки в Китай
09.11.2018 15:37 Общество
Врач чешского президента скончался во время его командировки в Китай
3217 0
Последние новости:
07
мая
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
07.05.2019 18:14 Экономика
Заморозки нанесли ущерб фруктовым деревьям на десятки миллионов крон
293 0
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет
07.05.2019 13:53 Экономика
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет
287 0
Двенадцать сбежавших бизонов пока не удалось поймать
07.05.2019 11:01 Общество
Двенадцать сбежавших бизонов пока не удалось поймать
360 0
Двое заключенных сбежали из пражской тюрьмы и сами обратились в полицию
07.05.2019 10:11 Общество
Двое заключенных сбежали из пражской тюрьмы и сами обратились в полицию
1061 0
06
мая
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
06.05.2019 19:47 Политика
В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции
804 0
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
06.05.2019 13:54 Общество
Водители больше страдают от загрязения воздуха, чем пешеходы
454 0
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД
06.05.2019 12:27 Культура
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД
499 0
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
06.05.2019 10:39 Экономика
Автобусные гиганты объединяются: Flixbus покупает Eurolines
1533 0
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
06.05.2019 07:58 Общество
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
1016 0
05
мая
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
05.05.2019 09:47 Общество
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
2242 0


Мобильная версия