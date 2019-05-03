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Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости

Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости

Марина Комарова 757 0
Экономический комитет Сената Чехии предложил отменить налог на покупку недвижимости. Соответствующая поправка внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Сенат Чехии предлагает отменить налог на покупку недвижимости

Данный налог уплачивается при покупке квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости, кроме новых квартир и домов. Сейчас налог на приобретение недвижимости в Чехии составляет 4%. До 2016 года его должен был платить продавец, а теперь — покупатель. 

Согласно данным компании Deloitte Real, в начале года квартиры в панельных домах в Чехии продавались в среднем по 44 400 крон за квадратный метр. Таким образом, квартира площадью 75 квадратных метров стоит около 3,33 млн крон, налог в этом случае составляет 133 тысячи крон.

Средняя стоимость квартир в Праге на вторичном рынке в первом квартале этого года составила 87 459 крон за квадратный метр, согласно данным девелоперской компании Trigemа. Таким образом, трехкомнатная квартира в чешской столице площадью 75 квадратных метров обошлась бы в 6,56 млн крон, а покупателю пришлось бы заплатить 262 тысячи крон налога.

В 2018 году государство получило 13,6 млрд крон в качестве налога на приобретение недвижимости, а в 2017 году эта сумма составила 12,5 млрд. Сенаторы предложили отменить налог, назвав его «аморальным».

«Этот 4-процентный налог увеличивает цены на жилье. Из-за текущих высоких цен и роста процентных ставок оно становится недоступным для многих людей. Более того, налог аморален. Как можно облагать людей налогом за то, что они хотят купить собственное жилье?» — заявил сенатор Зденек Нитра (ODS).

Теперь решение за депутатами.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Палата депутатов ЧР Сенат ЧР налоги недвижимость покупка недвижимости
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