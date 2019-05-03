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Чешский национальный банк повысил процентные ставки

Чешский национальный банк повысил процентные ставки

Марина Комарова 368 0
Ключевая ставка, на которой основаны проценты по коммерческим кредитам, выросла на 0,25 процентного пункта, до 2%. Это первое повышение ставки с ноября прошлого года. Банки заявили, что пока не планируют менять ценообразование по ипотечным кредитам и ожидают дальнейшего развития ситуации на рынке.
Чешский национальный банк повысил процентные ставки

«Повышение ставок — это реакция на внутреннее инфляционное давление», — заявил управляющий Чешского национального банка (ЧНБ) Иржи Руснок, добавив, что решение основано на новом макроэкономическом прогнозе ЧНБ. «Пока мы не видим необходимости в дальнейшем повышении ставок в следующем году», — добавил Руснок. По его словам, все семь членов совета директоров ЧНБ проголосовали за повышение.

«Как и ожидалось, ЧНБ увеличил свою ключевую процентную ставку с 1,75% до 2%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, но решение было ожидаемым», — отметил главный экономист ING Bank Якуб Сейдлер.

«Внутренняя инфляция, рост цен в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве, значительный рост заработной платы и устойчивость внутренней экономики стали, по нашему мнению, основными причинами, по которым Чешский национальный банк продолжил ужесточать денежно-кредитную политику», — объяснил экономист Komerční banka Виктор Цейзель.

В то же время Руснок отметил, что в будущем нельзя исключать повышения или снижения ставок, хотя базовый сценарий CNB этого не предусматривает. 

Влияние решения ЧНБ на ставки по ипотечным кредитам будет очень ограниченным, поскольку они в основном соответствуют рыночным процентным ставкам с более длительными сроками погашения, полагают аналитики. В чешских банках заявили, что не будут повышать процентные ставки по ипотечным кредитам. «Мы корректируем ставки на постоянной основе в соответствии с ситуацией на рынке, в настоящее время они у нас начинаются с 2,89%», — сказала пресс-секретарь Райффайзенбанка Петра Копецка. Komerční banka также не планирует изменения ставок.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
банки ипотеки кредитование
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