Бензин в Чехии подорожал

Цены на топливо в Чешской республике продолжают расти: средняя цена бензина за последнюю неделю выросла до 32,94 кроны за литр. Дизельное топливо немного дешевле, 32,26 кроны за литр.

По мнению аналитиков, рост цен продолжится. «Топливо в Чешской Республике может подорожать на 10-15 геллеров за литр на следующей неделе, но по итогам мая рост будет умеренным», — говорит экономист Лукаш Кованда.

Устойчивый рост цен на нефть в этом году приводит к подорожанию бензина и дизельного топлива. Кованда напомнил, что с начала года нефть Brent стала дороже на 33%. На прошлой неделе цена сырья достигла максимума, около 75,50 доллара за баррель, а сейчас составляет 71,90 доллара.

Аналитик Finlord Борис Томчиак также ожидает дальнейшего роста цен, на 20-30 геллеров за литр в течение недели.

Литр Natural 95 в Праге стоит в среднем 33,38 кроны, дизельного топлива — 32,83 кроны. Самый дешевый бензин в Моравско-Силезском регионе (32,56 кроны за литр). Цены на топливо в Чешской Республике растут с середины февраля. Сейчас они достигли уровня ноября и декабря 2018 года.

Источник: seznamzpravy.cz