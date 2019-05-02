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Стоимость новых квартир в Праге за год выросла на 18%

Стоимость новых квартир в Праге за год выросла на 18%

Марина Комарова 772 0
Средняя цена проданных в Праге новых квартир, по данным на конец марта, выросла на 18,2% (до 104 666 крон за квадратный метр) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста несколько снизились по сравнению с концом 2018-го.
Стоимость новых квартир в Праге за год выросла на 18%

В первом квартале 2019 года в чешской столице было продано 1 200 новых квартир (за весь прошлый год объем продаж составил в общей сложности 5 000). Об этом свидетельствуют данные девелоперских компаний Trigema, Skanska Reality и Central Group.

«В последующие месяцы средняя цена, вероятно, продолжит расти, но не так резко. Снижению цен помогло бы более расширенное предложение», — отметил председатель правления Trigema Марсель Соурал.

Средняя цена проданных новых квартир за первый квартал 2019 года выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

«Проблема не в повышенном спросе на новые квартиры, а в искусственно ограниченном предложении из-за невозможности получить разрешение на строительство с одной стороны и недоступности ипотеки с другой. Только если на рынке появятся несколько крупных проектов, доступных среднему классу, спрос на квартиры может быть удовлетворен и рост цен остановлен», — добавил Душан Куновски, председатель совета директоров Central Group.

Источник: novinky.cz

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