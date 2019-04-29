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Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете

Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете

Марина Комарова 590 0
Россиянин Вадим Бондарь, находясь в самолете Бангкок — Москва, пытался открыть аварийный выход, когда авиалайнер находился на высоте 10 километров.
Фото: Profimedia.cz
Пьяный россиянин пытался открыть аварийный выход в самолете
Бондарь, который работает анестезиологом, во время полета пил ром. «У него было две бутылки алкоголя», — прокомментировал один из попутчиков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина внезапно попытался открыть дверь аварийного выхода в самолете. Экипаж и другие пассажиры пытались его успокоить, но он продолжал кричать на окружающих. В конце концов скандалиста удалось привязать ремнями к сиденью.
 
«Один из пассажиров эконом-класса, очевидно, очень пьяный, нарушал общественный порядок, — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота». — Он был чрезвычайно агрессивен, унижал стюардесс и угрожал им. Он кричал и пытался сделать полет как можно более некомфортным для других». Пресс-служба авиакомпании подтвердила, что у мужчины были найдены две бутылки алкоголя.
 
Когда самолет приземлился в Москве, полиция уже ждала нарушителя, чтобы провести медицинское обследование. В свою защиту Бондарь сказал, что пил, чтобы переждать, пока закончится турбулентность. Экипаж якобы грубо обращался с ним, толкал его, а когда его спутали ремнями безопасности, у него было затруднено дыхание.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Аэрофлот самолёт алкоголь
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