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Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой

Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой

Марина Комарова 430 0
Во всех пражских трамваях установлены терминалы, с помощью которых можно оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Об этом сообщает Транспортное предприятие Праги (DPP).
Оплатить проезд в трамвае в Праге можно банковской картой

Прага с опозданием запускает технологию, которая уже действует во многих городах Чехии и мира. Так, оплатить билет банковской картой уже можно в Остраве, Пльзни, Карловых Варах, Либерце и других городах. В пражских трамваях терминалы расположены у средних дверей.

Пассажирам для оплаты проезда достаточно выбрать на дисплее язык и тип тарифа и приложить карту. В рамках одной транзакции можно приобрести один билет.
 
Терминалы закуплены и установлены банком ČSOB, который будет обслуживать бесконтактную покупку билетов через свою дочернюю компанию в течение следующих четырех лет. DPP платит ČSOB комиссию в размере 1,99% от стоимости проездного документа. Такой канал продажи остается наиболее дешевым для Транспортного предприятия.

В этом году установить аналогичные терминалы планируется в пражских автобусах.
 
Источник: czechcrunch.cz

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Темы
трамвай Прага билеты Транспортное предприятие Праги транспорт автобусы
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