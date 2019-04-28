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Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов

Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов

Марина Комарова 1357 0
Скандинавская авиакомпания SAS отменяет более 1 200 рейсов в понедельник и вторник из-за забастовки пилотов. Ограничения затронут полеты между Прагой и Осло, Копенгагеном и Стокгольмом, которые были отменены сегодня соответствующими аэропортами.
Фото: Ntb Scanpix, Reuters
Авиакомпания SAS отменила 1 200 рейсов
По данным Reuters, около 70% рейсов не состоялись в эти выходные, что затронуло порядка 170 тысяч пассажиров. Переговоры профсоюзов с работодателями по увеличению зарплаты пилотов на 13% и количества выходных дней зашли в тупик. По мнению авиакомпании, требования пилотов завышены, так как их среднемесячная зарплата уже составляет 93 тысячи шведских крон (около 225 тысяч чешских крон). Профсоюзы не согласны с этим утверждением, подчеркивая, что стартовая зарплата начинается с одной трети суммы и составляет 34 тысячи шведских крон (83 тысячи чешских крон).
 
Забастовка, начавшаяся в пятницу, продолжится. 667 рейсов будут отменены в понедельник и 546 во вторник. Согласно сайту SAS, все рейсы из Праги в Копенгаген, Осло и Стокгольм и обратно отменены сегодня и в ближайшие дни. Однако авиакомпания отмечает, что ситуация меняется в течение дня. Клиенты SAS могут ознакомиться с актуальным расписанием рейсов на сайте flysas.com. 
 
Источник: seznamzpravy.cz
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авиакомпании самолёт
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