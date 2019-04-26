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Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти

Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти

Марина Комарова 551 0
Словацкая компания Transpetrol объявила в четверг, что прекращает импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба», поскольку нефтяная компания Slovnaft отказалась принимать загрязненное сырье.
Фото: Vasily Fedosenko, Reuters
Словакия и Чехия приостановили импорт российской нефти

Таким образом, Словакия присоединилась к странам, которые приостановили поставки загрязненной российской нефти. Ранее Чехия, Германия, Беларусь и Польша приостановили импорт по магистральному трубопроводу «Дружба» из-за низкого качества сырья. 

Продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше допустимого предела может привести к повреждению перерабатывающих заводов или промышленной аварии, полагают представители стран. Так, Минск уже оценил ущерб от некачественной российской нефти в 100 млн долларов США и намерен требовать компенсации.

«Transpetrol осуществил техническое отключение трубопровода между Словакией и Украиной. Оно продлится до тех пор, пока не будут приняты адекватные меры для корректировки параметров транспортируемой нефти», — говорится в заявлении словацкой компании.

Slovnaft в Братиславе перерабатывает до 5,6 млн тонн российской нефти в год. У Словакии есть государственные запасы черного золота на 90 дней, а у Slovnaft — собственные резервы.

Источник: novinky.cz

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Темы
Россия Словакия Чехия
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