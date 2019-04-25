Китайцы пообещали Земану миллиардные инвестиции

Представители Банка Китая (Bank of China) и компании CITIC в четверг подписали меморандум об инвестициях в Чешскую Республику. В ближайшие два года они должны достичь миллиарда долларов (около 23,1 миллиарда крон).

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Одновременно в присутствии президента Чехии Милоша Земана, который начал четырехдневный визит в Китай, был подписан меморандум между Банком Китая и Торговой палатой Чешской Республики. Основная цель поездки Милоша Земана в Пекин — участие в конференции, посвященной проекту нового Шелкового пути, который должен соединить Китай с европейскими и азиатскими странами.

Банк Китая будет гарантировать финансирование, позволяющее осуществлять инвестиции через CITIC Europe в Чешской Республике. «Этот фонд будет совместно управляться CITIC в интересах Чешской Республики. Это деньги, которые выделит Банк Китая и частично CITIC», — сказал канцлер президента Чехии Вратислав Минарж. По его словам, банк намерен инвестировать миллиарды долларов в крупные проекты в Чешской Республике через CITIC Europe в течение двух лет.

В рамках подписанного с Чешской торговой палатой меморандума банк готов предоставить кредиты чешским предприятиям на сумму до двух миллиардов долларов в течение ближайших двух-трех лет. Обязательное условие — положительное влияние проектов на чешско-китайские отношения.

Президент Торговой палаты Владимир Длоуги отметил, что китайские инвестиции пока его немного разочаровывают. «Я бы хотел, чтобы они принесли передовые технологии, которые характеризуют Китай, чтобы совместные предприятия, особенно в обрабатывающей промышленности, были успешными на общих рынках», — добавил Длоуги.

В воскресенье Земан встречается с президентом Китая. Одной из тем встречи станет поддержка чешских предпринимателей, которые заинтересованы в выходе на рынок Поднебесной.

Источник: zpravy.aktualne.cz