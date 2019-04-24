«Поддельные» скидки в магазинах запретят

Некоторые розничные сети обманывают покупателей, сначала увеличивая цену, а потом продавая товар со скидкой. Эта недобросовестная практика будет прекращена по решению Европарламента.

Во время акций цены в магазинах могут быть такими же, как и раньше, но покупатель этого не замечает. Чехи любят покупать товары со сидками: по данным компании GfK, в прошлом году 48% покупок граждане совершили в период распродаж или спецпредложений.

Европейский парламент принял поправку к Директиве о потребительских ценах. Она вступит в силу через два года после одобрения государствами, входящими в ЕС. Директива предусматривает, что любое уведомление о снижении цены будет сопровождаться информацией о первоначальном ценнике. Однако это требование не коснется продуктов питания, поскольку государства могут устанавливать разные правила для скоропортящихся товаров.

«Скидка должна делаться с цены, по которой товар фактически продавался, а не с рекомендованной производителем потребительской цены. Мы внимательно следим за соблюдением закона», - сказал Йиржи Фролих, пресс-секретарь Чешской торговой инспекции.

Сейчас, если предприниматель поднимает цену всего на несколько дней, а затем делает скидку, это не считается нарушением закона. Иногда инспекции удается зафиксировать случаи, когда товар выставляется с «поддельной» скидкой. Это приводит к штрафу, если продавец не может доказать, какой была первоначальная цена.

«Введение обязательных правил для расчета скидок, безусловно, выгодно. На чешском рынке мы регулярно встречаемся с продавцами, которые рассчитывают скидки, исходя из загадочных оригинальных цен, по которым товары никогда не продавались», — отметил Лукаш Зелены, глава юридического отдела dTest.

«При расчете скидок мы основываемся на цене товара, которая определяется поставщиком, когда продукт поступает в продажу, то есть на рекомендованной розничной цене», — пояснила представитель магазинов Datart и Euronics Эва Кочицова.

«Для каждого из продуктов мы реагируем на текущую рыночную ситуацию, а затем корректируем цену и возможный размер скидки», — заявила пресс-секретарь магазинов Lidl Зузана Хола.

Источник: novinky.cz