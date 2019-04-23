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Открыто новое месторождение чешского граната

Открыто новое месторождение чешского граната

Марина Комарова 261 0
Шахтеры в деревне Долни-Олешнице (Трутнов) открыли второе в мире официальное месторождение чешского граната (пиропа). До сих пор минералы темно-красного цвета добывались только в деревне Подседице на севере Чехии.
Открыто новое месторождение чешского граната
«Других официальных месторождений чешского граната нет», — подтвердил Йиржи Боудны, координатор по добыче.
Полезные ископаемые в долине Каленского потока в Долни-Олешнице до настоящего времени добывали только любители. Ожидается, что окрашенные в темно-красный цвет драгоценные камни размером в среднем от 2,5 до 4 миллиметров будут извлекать с глубины до четырех метров. Площадь нового месторождения составляет почти два гектара, и на его территории планируется получить около 600 килограммов граната. 
 
«По предварительным оценкам, здесь примерно 23 тонны пиропа. В основном там, где его нельзя добывать. В Долни-Олешнице три точки, где можно работать, и первой из них мы занялись в понедельник», — сказал Боудны. «Украшения из чешского граната пользуются спросом в мире. Поэтому мы можем позволить себе дорогостоящую добычу на территории страны. Будем рады, если производство покроет расходы», — добавил Боудны.
 
Пироп высочайшего качества размером от шести миллиметров оценивается в 350 тысяч крон за килограмм. «Однако в прошлом году мы получили в Подседице всего 120 граммов драгоценного камня, переработав за год 360 килограммов породы», — сказал он.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
чешский гранат Чехия шахта
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