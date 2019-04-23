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В Чехию из Италии попали 10 500 форелей с запрещенным веществом

В Чехию из Италии попали 10 500 форелей с запрещенным веществом

Марина Комарова 339 0
В рыбе ветеринары обнаружили краситель малахитовый зеленый (MG) — популярное средство для предотвращения грибковых и паразитических инфекций. Допустимый показатель был превышен в семь раз. Использование этого вещества запрещено в ЕС с 2000 года.
В Чехию из Италии попали 10 500 форелей с запрещенным веществом

Краситель также запрещен к использованию в США и Канаде. Он канцерогенен для млекопитающих, в том числе для человека, но, чтобы проявился эффект, нужно съесть много рыбы. В последние годы ветеринары время от времени сталкиваются с остатками этого вещества, рассказал пресс-секретарь Государственной ветеринарной администрации Петр Ворличек. 

«В начале апреля более 10 тысяч живых радужных форелей были импортированы из Италии компанией Fish Market (город Трешбонь). Их обработали и разослали нескольким клиентам в Чешской Республике. Срок хранения форели в вакуумной упаковке закончился 8-15 апреля 2019 года, но некоторые клиенты могли заморозить рыбу. Продукт можно вернуть в месте покупки», — сказал Ворличек. По его словам, рыба, помимо Fish Market, также поступила в магазины сети Albert.

Краситель малахитовый зеленый представляет собой противогрибковое средство. Поскольку он канцерогенен, его можно использовать только для декоративных рыб, а не для тех, которые употребляются в пищу.

Источник: novinky.cz

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магазины продукты Чехия Италия
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