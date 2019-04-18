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Еще четыре тонны польского куриного мяса с сальмонеллой попали в Чехию

Еще четыре тонны польского куриного мяса с сальмонеллой попали в Чехию

Марина Комарова 200 0
Чешские ветеринары обнаружили еще около четырех тонн мяса птицы из Польши, зараженного бактериями сальмонеллы. Это две партии, направленные для продажи в Злинский край.
Еще четыре тонны польского куриного мяса с сальмонеллой попали в Чехию

В первой партии было 2 250 кг охлажденного мяса цыплят, а во второй – свыше 1 500 кг замороженного мяса в вакуумных упаковках. Срок годности первой партии закончился в марте 2019 года. Срок хранения замороженного мяса истекает только в марте 2020 года, в связи с этим ветеринары опасаются, что часть продукции может находиться в магазинах розничной торговли или морозильных камерах. Еще около 400 кг мяса из Польши ветеринарная инспекция изъяла.

Министерство сельского хозяйства Чехии намерно обсудить сложившуюся ситуацию с послом и министром сельского хозяйства Польши. Чешские ветеринары уже вторую неделю сообщают о найденных партиях польского мяса с сальмонеллой. Так, на прошлой неделе стало известно, что в Чешскую Республику прибыло 540 кг зараженной польской курицы, причем часть мяса была съедена.

«В ближайшие дни министерство направит письмо министру сельского хозяйства Польши Яну Кршиштофу Ардановскому. Мы хотим разобраться в ситуации и принять адекватные меры», — заявил пресс-секретарь Минсельхоза Чехии Войтех Билы. Кроме того, письмо будет направлено комиссару ЕС по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витенису Андриукаутису, чтобы обратить его внимание на повторяющиеся случаи изъятия некачественного мяса птицы. 

Сальмонелла вызывает острую диарею. Бактерии уничтожаются при термической обработке при температуре выше 70 градусов Цельсия в течение десяти минут. Чтобы избежать риска заражения других пищевых продуктов, нельзя использовать один и тот же нож или разделочную доску для сырого мяса, а затем, например, для овощей.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Мясо Чехия Министерство сельского хозяйства Польша
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