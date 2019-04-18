Магазины в Чехии будут открыты в пятницу и закрыты – в понедельник

В пятницу, 19 апреля, все магазины общей площадью свыше 200 кв. метров будут открыты. В пасхальный понедельник крупные торговые сети работать не будут.

Через два с половиной года после принятия закона о закрытии магазинов в праздничные дни люди зачастую не понимают, когда можно без проблем совершить покупки в крупных в магазинах, а когда - нет. Пасхальные праздники этого года могут подтвердить, что закон противоречив. Хотя в Страстную пятницу, который является одним из самых важных праздников для христиан, крупные магазины будут работать в обычном режиме, то в пасхальный понедельник все торговые центры будут закрыты. Это правило не распространяется на небольшие торговые точки (площадью менее 200 кв. м). Исключением также являются, например, магазины в аэропортах, на вокзалах, автозаправочных станциях, в аптеках и больницах.

Чешская торговая инспекция контролирует соблюдение запрета. Подавляющее большинство торговых сетей сохранит свои обычные часы работы. Магазины будут открыты и в воскресенье. Тем не менее, Tesco закроет свои круглосуточные магазины уже в 11 часов вечера.

Чешская почта будет иметь специальный режим в пятницу и понедельник. Некоторые филиалы будут закрыты в течение обоих дней.



Alza в понедельник тоже будет закрыта, так как в прошлом году компания несколько раз нарушала закон, работая в праздничные дни и теперь ей грозит штраф в размере более 1 млн крон. Эти штрафы компания обжалует сейчас в суде.

Источник: idnes.cz