Грузовикам могут запретить перемещаться по Чехии в воскресенье

Министерство транспорта Чехии совместно с МВД планируют расширить запрет на вождение грузовиков в воскресенье с 00:00 до 22:00. Сейчас грузовым автомобилям нельзя ездить по республике в последний день недели с 13:00 до 22:00.

Аналогичные ограничения применяются в трех соседних государствах — Германии, Австрии и Словакии, где грузовые автомобили не могут ездить целый воскресный день.

«Для Чехии было бы хорошо синхронизировать время действия запрета на вождение грузовых автомобилей с соседними странами», — заявил министр внутренних дел республики Ян Гамачек. Его главный аргумент состоит в том, что из-за свободного передвижения по Чехии, в то время как в соседних странах действуют ограничения, «грузовики накапливаются на нашей территории».

Перевозчики выступили против такого предложения и назвали аргументацию странной. По словам генерального секретаря Ассоциации перевозчиков Česmad Bohemia Войтеха Громиржа, важно, чтобы передвижение грузовиков было как можно более свободным: любые временные ограничения приводят к ухудшению транспортной ситуации, в том числе в рабочие дни.

Отметим, что предложение министерств транспорта и внутренних дел содержит формулировку, которая позволит завершить поездку даже во время запрета, если место разгрузки находится в Чешской Республике. Кроме того, будут созданы новые парковочные места и зоны отдыха для водителей грузовиков.

Источник: ceskatelevize.cz