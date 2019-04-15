Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.64
USD
22.67
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию

Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию

Марина Комарова 1311 0
С июля транспортное предприятие Праги планирует перевести автобусы на новый режим: они будут останавливаться только по требованию пассажиров или если на остановке находятся люди. Это позволит сэкономить около 5 млн крон в год.
Автобусы в Праге будут останавливаться только по требованию

Новый план уже одобрен пражским комитетом общественного транспорта. Сейчас около 60% из 2 342 автобусных остановок обозначены как остановки по требованию. На остальных автобусы обязаны открывать двери, даже если там нет людей и никто не собирается выходить. «Лишние» остановки замедляют движение и приносят дополнительные расходы, пояснил представитель компании Ropid Филип Драпал. В среднем каждая «лишняя» остановка автобуса обходится городу в одну крону.

После вступления в силу новых правил автобус будет останавливаться только в том случае, если на остановке стоят люди и водитель их видит. Чтобы выйти, пассажирам придется нажимать специальную кнопку. Аналогичная система работает в других европейских городах, а также в отдельных регионах Чехии (например, в Усти-над-Лабем и Либерце).

При этом представители Ropid признают, что у нововведения есть свои недостатки, например во время дождя, когда пассажиры спрятаны под укрытием на автобусной остановке, водитель может их не увидеть. 

Источник: zdopravy.cz

Рассказать всем:
Темы
автобусы Прага транспорт Транспортное предприятие Праги
Читайте
по теме 
В Чехии автобус с детьми врезался в дерево
11.03.2019 19:37 Общество
В Чехии автобус с детьми врезался в дерево
1253 0
Автобус в Мельнике сорвался с обрыва
18.02.2019 09:03 Общество
Автобус в Мельнике сорвался с обрыва
1998 0
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
02.11.2018 11:39 Общество
В городах Чехии начали ездить новые электробусы
4712 0
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
19.10.2018 12:42 Общество
В Чехии перевернулся рейсовый автобус
5159 0
Последние новости:
15
апреля
Кормящие матери провели акцию протеста в офисах Raiffeisenbank
15.04.2019 17:32 Общество
Кормящие матери провели акцию протеста в офисах Raiffeisenbank
367 0
Иностранке, сбившей двух женщин, грозит 8 лет тюрьмы
15.04.2019 14:07 Общество
Иностранке, сбившей двух женщин, грозит 8 лет тюрьмы
399 0
Вор украл из больницы бронхоскопы на 8 млн крон
15.04.2019 12:14 Общество
Вор украл из больницы бронхоскопы на 8 млн крон
338 0
Грузовикам могут запретить перемещаться по Чехии в воскресенье
15.04.2019 11:12 Экономика
Грузовикам могут запретить перемещаться по Чехии в воскресенье
247 0
Открылась регистрация на четвертый конкурс «Серебряный Лучник — Чехия»
15.04.2019 10:13 Пресс-релизы
Открылась регистрация на четвертый конкурс «Серебряный Лучник — Чехия»
199 0
13
апреля
Синоптики обещают дождь на майские праздники
13.04.2019 16:59 Общество
Синоптики обещают дождь на майские праздники
834 0
12
апреля
Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией
12.04.2019 19:41 Экономика
Платежи в интернет-магазинах: SMS-код заменят биометрией
821 0
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев
12.04.2019 14:25 Общество
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев
2140 0
В Словакии погибла облитая кислотой женщина
12.04.2019 13:04 Общество
В Словакии погибла облитая кислотой женщина
1198 0
Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%
12.04.2019 09:44 Экономика
Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%
1392 0


Мобильная версия