Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%

Рост цен на дома и квартиры в Чешской Республике в последнем квартале 2018-го составил 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (по данным на конец сентября, прирост составлял 8,8%). Это третий по величине показатель среди стран Евросоюза, сообщает Евростат.

Цены на недвижимость в странах Евросоюза в четвертом квартале 2018 года выросли в среднем на 4,2%. За указанный период дома и квартиры больше всего подорожали в Словении (на 18,2%) и Латвии (11,8%). Снижение было зафиксировано только в Италии (-0,6%).

«В Чешской Республике рынок ипотечных кредитов должен стабилизироваться в ближайшие месяцы. Этому помогут ограничительные рекомендации Чешского национального банка (ЧНБ), которые не позволяют менее обеспеченным людям брать ипотечные кредиты», — сказал аналитик BH Securities Штепан Кречек.

По словам аналитика Czech Fund Лукаша Кованды, рост цен на 9,9% вызывает удивление, учитывая, что ЧНБ ужесточил регулирование в начале прошлого квартала. «Однако для того, чтобы такое регулирование полностью отразилось на практике и рыночных ценах, требуется некоторое время. Более того, перспектива ужесточения регулирования привела к временному росту интереса к ипотеке в прошлом году, что также выразилось в ускорении роста цен на недвижимость», — сказал Кованда.

«Рост доходов чешских семей способствует росту цен. У людей достаточно денег, чтобы переплачивать за ограниченное предложение на рынке недвижимости, что в конечном итоге ведет к снижению доступности жилья», — сказал Кречек.

Источник: zpravy.aktualne.cz