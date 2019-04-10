Потребительские цены в Чехии в марте выросли на 3%

Это был самый высокий рост в годовом исчислении с октября 2012 года. Больше всего подорожали продукты питания, электричество и топливо, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

В феврале потребительские цены выросли на 2,7% по сравнению с февралем 2018 года, а в марте рост составил уже 3%. В марте резко выросли цены на картофель – рост составил 75%, хлебобулочные изделия и крупы (3,3%), сливочное масло (8,6%). Наоборот, подешевели яйца, фрукты и сахар. В марте электричество подорожало на 11,9%, тарифы на отопление и горячую воду выросли на 4,5%, на топливо - на 2,1%.

«Рост цен в годовом исчислении больше всего повлиял на цены на жилье», - отмечают эксперты. Арендная плата в марте подорожала на 3,6%, вода – на 2,6%, газ – на 3,6%.

Рост цен отразился на алкогольных напитках и табачных изделиях. Цены на продукты и услуги личной гигиены в среднем выросли на 4,1%, страховые и финансовые услуги – на 4,8%, услуги общественного питания подорожали на 4%. Наоборот, по сравнению с мартом прошлого года, одежда была дешевле, чехи меньше платили за почту и услуги связи.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы годовая инфляция снизится до уровня 2,5%.

Источник: ceskenoviny.cz