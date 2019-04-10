RegioJet планирует открыть маршрут между Прагой и украинским городом Мукачево

RegioJet ведет переговоры с Украинскими железными дорогами об открытии прямого железнодорожного сообщения между Прагой и Мукачево (Закарпатская область Украины).

В дополнение к Leo Express, который планирует в декабре 2019 года пустить первый поезд от польско-украинской границы через Краков в Прагу, RegioJet может стать еще одним чешским железнодорожным перевозчиком для поездок на Украину.

RegioJet подтвердил свою заинтересованность в открытии сообщения с Украиной, но пока не комментирует это событие.

Начальник отдела пассажирских перевозок Украинских железных дорог Александр Красноштан в интервью рассказал, что власти готовы разрешить частным железнодорожным перевозчикам работать в республике. По его словам, первые запросы от иностранных перевозчиков, в том числе от RegioJet, уже получены. «Первая встреча состоялась, они очень заинтересованы в открытии железнодорожного сообщения с Мукачево», — добавил Красноштан.

«Мы ведем переговоры с Украинскими железными дорогами о возможностях дальнейшего сотрудничества. Западная Украина, безусловно, является регионом с большим потенциалом в плане увеличения перевозок», — сообщил пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондржуй. Он напомнил, что компания давно запустила автобусное сообщение между Мукачево и Ужгородом с пересадкой на поезд в Кошице.

Как уже сообщал 420on.cz, частная транспортная компания Leo Express намерена воспользоваться растущим интересом к поездкам с Украины на Запад для увеличения числа рейсов и обеспечения комфортной перевозки пассажиров. Рейсы через Краков в Прагу перевозчик планирует осуществлять с 11 декабря 2019 года по 10 декабря 2024 года ежедневно до четырех раз в день. Основная цель — дополнить существующее транспортное предложение по маршруту Прага — Львов в комбинированной системе. На данный момент Leo Express осуществляет комбинированные перевозки (автобус плюс поезд) между Прагой и Львовом с пересадкой в чешском Богумине.

Источник: zdopravy.cz