Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Чешские пивоваренные компании в прошлом году произвели рекордные 21,3 млн гектолитров пива. Годовой прирост составил 4,7%, сообщил во вторник Чешский союз пивоварен. Увеличение производства произошло, в основном, за счет пива, предназначенного для экспорта, где производство выросло на 11,8% в годовом исчислении. Внутреннее потребление пива также увеличилось в прошлом году на 2,9%, составив 16,5 млн гектолитров. При этом доля потребления разливного пива в ресторанах и пабах снова снизилась на два процентных пункта до 36%.
«Растущий интерес к чешскому пиву за рубежом и на внутреннем рынке – это положительная тенденция. Напротив, плохой новостью является продолжающееся снижение потребления разливного пива в ресторанах. Это не идет на пользу чешской экономике», - сказал председатель Чешского союза пивоварен Франтишек Шамал.
|Vývoj pivního trhu v Česku
|2016
|2017
|2018
|Spotřeba na hlavu v litrech
|143
|138
|141
|Výstav v hektolitrech
|20,46 mil.
|20,32 mil.
|21,30 mil.
|Český svaz pivovarů a sladoven
В 2018 году вырос экспорт чешского пива в Словакию – на 14%, в Германию – на 9%, в Венгрию – на 60%, а также в Россию – 54%. Импорт пива в Чехию увеличился на 18,3%, до 395 тыс. гектолитров.
Источник: novinky.cz