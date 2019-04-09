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Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Марина Комарова 1 0
В прошлом году потребление пива в Чехии составило 141 литр на человека, что на три литра больше, чем в 2017 году.
Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось

Чешские пивоваренные компании в прошлом году произвели рекордные 21,3 млн гектолитров пива. Годовой прирост составил 4,7%, сообщил во вторник Чешский союз пивоварен. Увеличение производства произошло, в основном, за счет пива, предназначенного для экспорта, где производство выросло на 11,8% в годовом исчислении. Внутреннее потребление пива также увеличилось в прошлом году на 2,9%, составив 16,5 млн гектолитров. При этом доля потребления разливного пива в ресторанах и пабах снова снизилась на два процентных пункта до 36%.

«Растущий интерес к чешскому пиву за рубежом и на внутреннем рынке – это положительная тенденция. Напротив, плохой новостью является продолжающееся снижение потребления разливного пива в ресторанах. Это не идет на пользу чешской экономике», - сказал председатель Чешского союза пивоварен Франтишек Шамал.

Vývoj pivního trhu v Česku
  2016 2017 2018 
Spotřeba na hlavu v litrech 143 138  141
Výstav v hektolitrech 20,46 mil. 20,32 mil. 21,30 mil. 
Český svaz pivovarů a sladoven

В 2018 году вырос экспорт чешского пива в Словакию – на 14%, в Германию – на 9%, в Венгрию – на 60%, а также в Россию – 54%. Импорт пива в Чехию увеличился на 18,3%, до 395 тыс. гектолитров. 

Источник: novinky.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни Чехия рестораны
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