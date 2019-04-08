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Молодым чехам могут упростить получение ипотечного кредита

Молодым чехам могут упростить получение ипотечного кредита

Марина Комарова 569 0
Чехи в возрасте до 36 лет смогут получить более легкий доступ к ипотеке, чем другие претенденты. Им может быть предоставлен ипотечный кредит, полностью покрывающий стоимость недвижимости, даже при условии более низких доходов.
Молодым чехам могут упростить получение ипотечного кредита

Соответствующие поправки к закону о Чешском национальном банке (ЧНБ) Министерство финансов направило правительству в конце прошлой недели.

До сих пор ЧНБ рекомендовал банкам предоставлять большинству клиентов ипотечные кредиты на 80% стоимости имущества и ограниченному числу заявителей — на сумму до 90%. Платежи по ипотечным и другим кредитам с 1 октября прошлого года не могут превышать 45% чистого ежемесячного дохода. 

Если правительство примет предложение и закон одобрят обе палаты парламента, молодым людям до 36 лет будет разрешено брать ипотечный кредит в банке на полную стоимость имущества (на десять процентных пунктов выше лимита, установленного ЧНБ). На погашение кредита они смогут направлять большую долю, чем, к примеру, пожилые люди. Общая сумма ипотеки у них также может быть выше, чем у других заявителей.

Поправки стали результатом соглашения между Министерством финансов и ЧНБ. Повышение цен на жилье в Чехии за последние 15 лет опередило рост средней заработной платы. ЧНБ уже несколько лет пытается ввести в действие закон, который позволил бы более эффективно регулировать ипотечный рынок. 

«Молодые соискатели — это особая группа с более низкими доходами и сбережениями, но обычно их доходы растут в последующие годы. Вот почему мы изменили условия получения кредита для таких заявителей», — пояснила Анна Фуксова из пресс-службы министерства. «Нам удалось найти компромисс, чтобы как можно скорее представить поправку правительству, а затем парламенту», — добавила пресс-секретарь ЧНБ Маркета Фишерова.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
ипотеки Чехия кредитование молодёжь деньги
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