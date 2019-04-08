Профсоюзы требуют повышения минимальной зараплаты на 1 500 крон

Чешско-Моравская федерация профсоюзов (ČMKOS) требует увеличения минимальной оплаты труда хотя бы на 1 500 крон в следующем году. По мнению профсоюзов, ее размер должен составлять 15 000 крон вместо нынешних 13 350.

С 2014 года минимальная заработная плата в Чехии увеличилась почти на 5 000 крон до сегодняшних 13 350 крон. Последнее повышение произошло в январе 2019 года, когда она выросла на 1 150 крон.

Но этого недостаточно для профсоюзов: они хотят, чтобы правительство снова увеличило минимальный доход с 1 января 2020 года. «В Чехии отношение минимальной зарплаты к средней является одним из худших», — отмечает председатель ČMKOS Йозеф Стржедула.

«Минимальная зарплата в такой сложной экономической ситуации должна вырасти хотя бы на 5%», — говорит Ярослав Ганак, президент Союза промышленности и транспорта, добавляя, что это менее 700 крон. Представители бизнеса в свою очередь не поддерживают предложение о дальнейшем увеличении.

В следующем году премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не ожидает такого большого роста, как в этом. Министр труда Яна Малачова не комментирует планы профсоюзов, однако в январе говорила, что минимальная зарплата может быть увеличена на 1 000 крон с 2020 года. Чиновники готовятся к продолжительным дебатам по этому поводу. Решение планируется принять осенью.

Минимальную заработную плату в Чехии сейчас получают около 4% работников (примерно 150 тысяч человек).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz