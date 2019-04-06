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Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX

Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX

Марина Комарова 316 0
Авиакомпания Smartwings летом сократит количество рейсов по определенным направлениям. Это связано с запретом на использование самолетов Boeing 737 MAX на территории стран ЕС и других государств из-за авиакатастроф. Перевозчик имеет в своем распоряжении семь таких самолетов.
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
Smartwings предложит клиентам, которых затронут изменения, воспользоваться другими рейсами. Пассажирам, чей рейс будет отменен без возможности зарезервировать другой полет, вернут деньги за билеты.
 
«Мы очень сожалеем о ситуации, которая сложилась, тем более что это не наша вина. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб из-за отстранения от полетов самолетов Boeing 737 MAX, вносим изменения в расписание и заменяем эти самолеты другими», — сказал Роман Вик, генеральный директор Smartwings. Перевозчик, вероятно, потребует от американской авиастроительной компании возместить ущерб.
 
737 MAX был запрещен к использованию Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) после мартовской аварии в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из Аддис-Абебы, Эфиопия. На борту находились 157 человек, все они погибли. Аналогичное воздушное судно попало в аварию в октябре прошлого года: самолет Lion Air с 181 пассажиром и восемью членами экипажа на борту разбился вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. 
 
В пятницу компания Boeing сообщила, что обнаружила еще одну ошибку при исправлении проблемы с программным обеспечением системы стабилизации MCAS (эфиопские следователи называют этот сбой одной из причин мартовской трагедии).
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
авиакомпании самолёт катастрофы
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