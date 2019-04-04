Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились

Продажи новых легковых автомобилей в Чехии упали на 12%, до 59 616 единиц, в первом квартале этого года. Лидером продаж остается Škoda Auto с показателем в 34,5% от общего количества проданных автомобилей, за ней следуют Volkswagen и Dacia.

Škoda Auto продала 20 586 автомобилей, что на 9% меньше, чем в первом квартале 2018 года. Продажи Volkswagen снизились на столько же, до 5 715 автомобилей. Dacia в первом квартале 2019 года продала на 2% авто больше, чем за три месяца 2018 года (4 008 автомобилей)

В общей сложности 72% легковых автомобилей были приобретены предприятиями, остальные — частными лицами. Самыми продаваемыми моделями были Škoda Octavia, Fabia, Rapid, Karoq и Hyundai i30. Доля бензиновых автомобилей выросла до 70%, дизельных — до 28%. Еще 2% приходится на гибриды и электромобили (1 416 единиц).

PwC оценивает количество зарегистрированных автомобилей в этом году в 255 тысяч, что на 10 тысяч меньше, чем прогнозировалось в начале года исходя из текущего состояния экономики. Годовой спад аналитики оценивают в 2,5%. Причина этого — ожидаемое замедление экономического роста, риски внутри ЕС, в частности курс евро и Брекзит, а также влияние новой методологии измерения выбросов.

Продажи легких коммерческих автомобилей в Чешской Республике увеличились на 1%, до 5 029 автомобилей. Самыми популярными моделями стали Peugeot Boxer, Renault Master и Fiat Ducato. Спрос на мотоциклы увеличился на 37% (продана 3 401 штука).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz