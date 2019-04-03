В Чехии изменились правила обмена валюты

С понедельника в закон об обменных пунктах в Чехии внесена поправка, которая позволяет потребителям в течение трех часов с момента покупки или продажи валюты отказаться от сделки. На практике все будет зависеть от того, осведомлены ли клиенты о своих правах и возможности подачи жалобы, если обменник отказывается возвращать деньги.

Если клиент поменяет деньги в обменном пункте, а затем поймет, что курс был невыгодным, он может отказаться от сделки в течение трех часов. Потребитель должен вернуться в тот же пункт с квитанцией и потребовать отмены операции и возврата денег. Это правило распространяется на обмен валюты на сумму до 1000 евро.

Информация о возможности отказа от сделки должна быть указана как на таблице обменных курсов, так и в квитанции (на чешском и английском языках).

Период возврата считается только во время работы пункта обмена валюты. Важным является время, указанное в квитанции об операции. Если точка закрылась через час, оставшиеся два часа трехчасового периода начнутся только после повторного открытия.

Пункт обмена валюты может либо вернуть деньги клиенту, либо предложить курс, который Чешский национальный банк разместил на своем сайте в предыдущий день, и возместить разницу. Если обменник не желает возвращать деньги, клиент может запросить компенсацию в ЧНБ.

Обменные пункты больше не имеют права взымать какие-либо комиссии. Все комиссии должны быть отражены в предлагаемом курсе, чтобы клиент мог сразу рассчитать и сравнить цены.

Для транзакций на сумму до 1000 евро обменным пунктам больше не нужно выдавать так называемую предконтрактную информацию, то есть лист бумаги с информацией о скорости транзакции, размере комиссии и сумме, которую должен получить клиент. Это будет обязательно только для транзакций свыше 1000 евро.

Зачастую в обменных пунктах, помимо обычного, указывался VIP-курс, например для крупных сделок по обмене валюты. Теперь это запрещено. Поправка допускает только одну действующую таблицу обменных курсов. Если обменный пункт предлагает более выгодные курсы, конкретная сумма может быть объявлена по запросу клиента.