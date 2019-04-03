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Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии

Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии

Марина Комарова 974 0
Сервис каршеринга Anytime вышел на рынок Чехии. Это первый выход российского каршеринга в Европу, сообщили в Mikro Kapital Group, которая управляет сервисами Anytime, «Делимобиль» и «Делисамокат».
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии

В ближайшие годы компания планирует инвестировать в развитие каршеринга в Чехии 30 млн евро. Со 2 апреля Anytime открыл регистрацию пользователей в Праге. Возможность арендовать автомобили появится в ближайшие несколько недель, обещают в компании.

Сервисом смогут воспользоваться водители старше 21 года с минимальным стажем вождения от двух лет. Для аренды нужно скачать мобильное приложение Anytime и пройти регистрацию.

Для аренды доступны несколько сотен автомобилей Toyota Yaris Hybrid с автоматической коробкой передач и парковочной камерой, говорит представитель компании.

Аренда машины стоит от 1,99 чешской кроны в минуту. Оплату бензина, страховки, техобслуживания и платной парковки сервис обещает взять на себя. У пользователя есть 20 минут бесплатного бронирования, чтобы дойти до машины и активировать ее. 

Каршеринг Anytime был запущен в России в 2012 году, сейчас он также работает в Алмате и Минске. Mikro Kapital Group, которой принадлежит «Делимобиль», купила сервис в 2018 году.

Источник: vc.ru

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Автомобили Чехия
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