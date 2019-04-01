Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.68
USD
22.86
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 6 °C
Благодаря теплой погоде зимой чехи сэкономили на природном газе

Благодаря теплой погоде зимой чехи сэкономили на природном газе

Марина Комарова 1030 0
Из-за относительно высоких температур чехи смогли серьезно сэкономить топливо. Об этом заявила Чешская газовая ассоциация (ČPS).
Фото: ČTK/AP/Pavlo Palamarchuk
Благодаря теплой погоде зимой чехи сэкономили на природном газе

По словам производителей газа, более высокие температуры сопровождают почти весь нынешний отопительный сезон, в результате чего люди потребляют меньше тепла. 

«Хотя отопительный сезон официально заканчивается 31 мая, мы уже можем сказать, что благодаря температурам выше среднего потребление газа будет меньше по сравнению с предыдущей зимой. Я предполагаю, что в течение всего отопительного сезона семьи, которые топят природным газом, смогут сэкономить сотни крон», — сказала исполнительный директор ČPS Ленка Ковачовска. При этом некоторые газовые компании сообщают о росте цен на сырьевые товары в последние месяцы, что оправдывает рост оптовых расценок.

GasNet, которая управляет газораспределительной системой на всей территории Чешской Республики, за исключением Праги и Южной Чехии, сообщила, что самое высокое потребление в этом году было 23 января (39 млн кубических метров газа), в 2018 году это было 28 февраля (44 млн), в 2017 году — 10 января (42 млн).

В случае низких зимних температур подача топлива увеличивается за счет подземных хранилищ. Их крупнейшим оператором в Чешской Республике является компания Gas Storage. 

«Мартовский расход снова намного ниже, чем мы привыкли, прежде всего из-за погоды. К середине марта у нас все еще было более 27% нашей виртуальной емкости хранения, что эквивалентно 739 млн кубических метров», — рассказал управляющий директор компании Любор Велеба.

В Чешской Республике около 2,84 млн потребителей природного газа. Из них 92,5% приходится на домашние хозяйства, а 7,5% — это мелкие, средние и крупные потребители. Статистика показывает, что потребление этого вида топлива в стране сократилось на 4%, до 8,18 млрд кубометров в прошлом году.

Чешская Республика импортирует большую часть своего газа из России. В последние годы российское топливо поступало в основном по газопроводу GAZELA, который является продолжением OPAL (по нему топливо из «Северного потока» транспортируется в Чехию через Балтийское море). В дополнение к этому маршруту в настоящее время используются два других. Первый ведет через Беларусь, Польшу и Германию, а второй (ранее основной) — через Украину и Словакию.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
газ Чехия цены
Читайте
по теме 
В Чехии сравнили цены на российский и американский газ
01.03.2019 08:52 Экономика
В Чехии сравнили цены на российский и американский газ
2807 0
Взрыв газа в городе Находе перекрыл дорогу из Чехии в Польшу
14.02.2019 18:28 Общество
Взрыв газа в городе Находе перекрыл дорогу из Чехии в Польшу
924 0
В начале года «Газпром» увеличил поставки газа в Чехию на 43,4%
16.01.2019 18:18 Экономика
В начале года «Газпром» увеличил поставки газа в Чехию на 43,4%
864 0
В Чехии сильно подорожает газ
11.09.2018 12:26 Экономика
В Чехии сильно подорожает газ
3471 0
Последние новости:
06
апреля
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
06.04.2019 11:27 Экономика
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
316 0
05
апреля
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
05.04.2019 14:31 Общество
Вместо солнца на выходных Чехию ожидают похолодание и дождь
1097 0
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
05.04.2019 11:54 Общество
Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
775 0
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
05.04.2019 11:11 Общество
В летний лагерь ребенка лучше записать до конца апреля
313 0
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
05.04.2019 09:59 Общество
Движение по автомагистрали D1 было остановлено из-за упавших деревьев
304 0
04
апреля
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
04.04.2019 16:03 Общество
Полиция в апреле будет строго следить за превышением скорости
989 0
Умер режиссер Георгий Данелия
04.04.2019 14:06 Общество
Умер режиссер Георгий Данелия
435 0
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
04.04.2019 12:40 Общество
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета
1079 0
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
04.04.2019 10:08 Культура
Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля
1132 0
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
04.04.2019 09:28 Экономика
Продажи новых легковых автомобилей в Чехии снизились
528 0


Мобильная версия