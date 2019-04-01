Благодаря теплой погоде зимой чехи сэкономили на природном газе

Из-за относительно высоких температур чехи смогли серьезно сэкономить топливо. Об этом заявила Чешская газовая ассоциация (ČPS).

Фото: ČTK/AP/Pavlo Palamarchuk

По словам производителей газа, более высокие температуры сопровождают почти весь нынешний отопительный сезон, в результате чего люди потребляют меньше тепла.

«Хотя отопительный сезон официально заканчивается 31 мая, мы уже можем сказать, что благодаря температурам выше среднего потребление газа будет меньше по сравнению с предыдущей зимой. Я предполагаю, что в течение всего отопительного сезона семьи, которые топят природным газом, смогут сэкономить сотни крон», — сказала исполнительный директор ČPS Ленка Ковачовска. При этом некоторые газовые компании сообщают о росте цен на сырьевые товары в последние месяцы, что оправдывает рост оптовых расценок.

GasNet, которая управляет газораспределительной системой на всей территории Чешской Республики, за исключением Праги и Южной Чехии, сообщила, что самое высокое потребление в этом году было 23 января (39 млн кубических метров газа), в 2018 году это было 28 февраля (44 млн), в 2017 году — 10 января (42 млн).

В случае низких зимних температур подача топлива увеличивается за счет подземных хранилищ. Их крупнейшим оператором в Чешской Республике является компания Gas Storage.

«Мартовский расход снова намного ниже, чем мы привыкли, прежде всего из-за погоды. К середине марта у нас все еще было более 27% нашей виртуальной емкости хранения, что эквивалентно 739 млн кубических метров», — рассказал управляющий директор компании Любор Велеба.

В Чешской Республике около 2,84 млн потребителей природного газа. Из них 92,5% приходится на домашние хозяйства, а 7,5% — это мелкие, средние и крупные потребители. Статистика показывает, что потребление этого вида топлива в стране сократилось на 4%, до 8,18 млрд кубометров в прошлом году.

Чешская Республика импортирует большую часть своего газа из России. В последние годы российское топливо поступало в основном по газопроводу GAZELA, который является продолжением OPAL (по нему топливо из «Северного потока» транспортируется в Чехию через Балтийское море). В дополнение к этому маршруту в настоящее время используются два других. Первый ведет через Беларусь, Польшу и Германию, а второй (ранее основной) — через Украину и Словакию.

Источник: ceskenoviny.cz