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Торговый центр «Котва» закрывается на реконструкцию

Торговый центр «Котва» закрывается на реконструкцию

Марина Комарова 1621 0
Он был открыт в Праге в 1975 году и стал образцом роскошного чехословацкого универмага. Сейчас центр ожидает реконструкция, которая продлится около года.
Торговый центр «Котва» закрывается на реконструкцию

В период реконструкции торговый центр будет закрыт. Стоимость ремонта составит миллиарды крон, рассказал ČTK директор «Котвы» Марек Вавржина.

Это крупнейший проект девелопера Pražska správa nemovitostí, которому сейчас принадлежит ТЦ. В прошлом году здание было признано памятником культуры, поэтому универмаг необходимо сохранить в первоначальном виде.

Компания Pražska správa nemovitostí приобрела «Котву» в 2016 году у компании NAMA (Ирландия). В течение последних двух лет девелопер работал над детальной бизнес-концепцией, призванной превратить здание в современный универмаг и сделать его одним из самых престижных в мире. «Мы сотрудничали с иностранной командой консультантов, у которых есть опыт работы в таких универмагах, как Selfridges в Лондоне, ЦУМ или «Цветной» в Москве. Мы планируем разместить в «Котве» более 800 брендов и уже договорились с половиной из них», — добавил Вавржина.

По его словам, внешний фасад будет только химически очищен, изменения коснутся внутренней части фасада и систем отопления, освещения и др. «Мы рассматриваем здание как жемчужину архитектуры брутализма, поэтому не хотим ничего кардинально менять. По согласованию с Институтом планирования и развития, который собирается возродить улицу Revoluční, мы готовимся облагородить и прилегающие территории», — добавил Вавржина.

На момент ввода в эксплуатацию «Котва» был пятым по величине универмагом в Европе с торговой площадью 22 160 квадратных метров, способной обслуживать до 75 тысяч клиентов в день.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
торговые центры Прага
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