ČSA увольняет сотрудников, в основном бортпроводников

Чешские авиалинии (ČSA) объявили о массовых увольнениях, которые затронут около 60 человек, прежде всего стюардесс и стюардов. Основной владелец ČSA — компания Smartwings.

Ранее компания объявляла, что сократит количество сотрудников примерно на сотню из-за уменьшения числа полетов. Попавшим под сокращение было предложено перейти на работу в Smartwings, но некоторые не воспользовались такой возможностью и будут уволены. «По нашим предварительным оценкам, от 40 до 60 сотрудников могут пострадать от увольнений», — сказала пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.

Согласно последнему годовому отчету, на конец 2017 года в CSA работали 719 человек, включая 273 стюардесс и стюардов.

Прибыль ČSA в 2017 году составила 267 млн крон, что почти на 10% больше, чем годом ранее. Количество перевезенных пассажиров в 2017 году увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2,9 млн. Однако в 2018 году число пассажиров сократилось до 2,7 млн.

Из-за недавней авиакатастрофы в Эфиопии Европейское агентство по авиационной безопасности в середине марта запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Smartwings владеет семью такими авиалайнерами. Компания использовала их на многих маршрутах и теперь вынуждена менять на другие самолеты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz