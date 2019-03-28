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Цены на овощи в Чехии выросли на 80%

Цены на овощи в Чехии выросли на 80%

Марина Комарова 2117 0
По данным Чешского статистического управления, цены на овощи на внутреннем рынке в этом году выросли на 80% по сравнению с прошлым годом. По словам Петра Ганки, председателя Чешско-Моравского овощного союза (ZUČM), значительный рост цен связан с низким урожаем овощей в Чехии и Европе, вызванным сухой и теплой погодой.
Цены на овощи в Чехии выросли на 80%

По его словам, рост цен скорректируется за счет овощей нового урожая, которые будут поступать в магазины постепенно начиная с апреля-мая. В Европе сейчас наблюдается дефицит овощей из-за плохого урожая, поэтому цены растут. Петрушка и лук были самыми дорогими на зарубежных рынках. «Наши цены копируют ситуацию за рубежом», — сказал Ганка.

Он отметил, что цены на овощи в Чешской Республике сильно зависят от цен на внешних рынках, поскольку внутреннее производство покрывает только около 35% потребления. Статистика ZUČM показывает, что большинство овощей импортируется из Нидерландов, Испании, Польши, Германии и Италии. Из Нидерландов и Испании в основном привозят помидоры, огурцы, перец, чеснок, морковь или лук. Польские компании поставляют на внутренний рынок лук, капусту, салат, редис, цветную капусту и кольраби.

В Чешской Республике овощи выращиваются на площади в 10-11 тысяч гектаров. В 2017 году отечественное производство составило 265 тысяч тонн. По оценкам чешских производителей, в прошлом году урожай овощных культур сократился примерно на одну десятую из-за быстрого наступления теплой погоды весной и сухого лета.

Источник: echo24.cz

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Темы
урожай Фрукты и овощи Чехия цены
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